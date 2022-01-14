Въезд в Уфу закрыт для грузовиков из-за снегопада

Въезд грузовиков в Уфу закрыт Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 14 января, мэрия Уфы распорядилась закрыть въезд в город для грузовиков. Это связано с обильным снегопадом, начавшимся ранним утром. Ограничение будет действовать до 21:00.

– Временно ограничен въезд грузового транспорта на автомобильных дорогах общего пользования по следующим направлениям: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Бирский тракт, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ, – передали в пресс-службе городской администрации.

По состоянию на 10:00 сервис Яндекс.Пробки оценивает заторы в городе в пять баллов. Движение автомобилей на улицах плотное.

Напомним, об ухудшении погоды в Башкирии предупреждали аварийные службы. Отмечалось, что снегопад различной интенсивности и метели продержатся в республике до конца недели.