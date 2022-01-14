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Общество14 января 2022 11:11

В Башкирии из-за сильного снегопада в заторы попали более 40 машин

Спасатели заверили, что ситуация находится на контроле
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии регистрируются заторы из-за сильного снегопада

В Башкирии регистрируются заторы из-за сильного снегопада

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии сегодня днем, 14 января, на фоне сильного снегопада более 40 машин попали в заторы. Об этом сообщил Госкомитет республики по ЧС.

Между населенными пунктами Удельно-Дуваней и Богородское Благовещенского района пассажирский автобус и легковушка не смогли проехать из-за переметов на дороге. Профильная служба расчистила участок, и машины смогли продолжить путь.

Тем временем в Альшеевском районе на дороге между селами Казанка и Урняк застряло 15 автомобилей, в салонах которых были и дети. В селе Семено-Макарово Ермекеевского района образовалась пробка сразу из 30 автомобилей и двух автобусов. Информация по расчистке проезжей части по двум последним случаям пока уточняется.

В Госкомитете республики по ЧС заверили, что дорожная ситуация «находится на контроле», все необходимые меры принимаются.

Напомним, сегодня управление дорогами «Приуралье» ограничило движение автобусов и грузовиков по участку трассы Уфа-Оренбург протяженностью 85 километров.