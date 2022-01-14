Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 9:16

На 85-километровом участке трассы Уфа-Оренбург ограничено движение автобусов и грузовиков

Причиной для введения меры стал обильный снегопад
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На участке, где введено ограничение, работают 18 снегоуборочных машин

На участке, где введено ограничение, работают 18 снегоуборочных машин

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 14 января, в 13:30 на 85-километровом участке трассы Уфа-Оренбург было ограничено движение автобусов, грузовиков и такси. Речь идет об отрезке между развязкой возле села Булгаково под Уфой (27-й км) и пересечением трассы с дорогой рядом с поселком Рощинский в Стерлитамакском районе (112-й км). Мера была введена в связи с обильным снегопадом. Об этом сообщило управление автомобильных дорог «Приуралье».

– Для борьбы с непогодой на данном участке задействовано 18 единицы дорожной техники, – передали в управлении. – Настоятельно рекомендуем отказаться от поездок на дальние дистанции в связи с ухудшением погодных условий.

В республиканском МЧС отметили, что ориентировочное время окончания ограничения – 15:00 14 января.

Обновление: ограничение продлено до 17:00

Напомним, сегодня утром из-за снегопада грузовикам ограничили въезд в Уфу.