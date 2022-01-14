На 85-километровом участке трассы Уфа-Оренбург ограничено движение автобусов и грузовиков

На участке, где введено ограничение, работают 18 снегоуборочных машин Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 14 января, в 13:30 на 85-километровом участке трассы Уфа-Оренбург было ограничено движение автобусов, грузовиков и такси. Речь идет об отрезке между развязкой возле села Булгаково под Уфой (27-й км) и пересечением трассы с дорогой рядом с поселком Рощинский в Стерлитамакском районе (112-й км). Мера была введена в связи с обильным снегопадом. Об этом сообщило управление автомобильных дорог «Приуралье».

– Для борьбы с непогодой на данном участке задействовано 18 единицы дорожной техники, – передали в управлении. – Настоятельно рекомендуем отказаться от поездок на дальние дистанции в связи с ухудшением погодных условий.

В республиканском МЧС отметили, что ориентировочное время окончания ограничения – 15:00 14 января.

Обновление: ограничение продлено до 17:00

Напомним, сегодня утром из-за снегопада грузовикам ограничили въезд в Уфу.