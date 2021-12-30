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Общество30 декабря 2021 4:49

Старые автобусы ПАЗ больше не обслуживают пассажирские перевозки в Уфе

К концу 2021 года властям все-таки удалось избавиться от этих машин
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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ПАЗиков в Уфе больше нет

ПАЗиков в Уфе больше нет

29 декабря все старые автобусы марки ПАЗ перестали обслуживать пассажирские перевозки в Уфе. Об этом «КП-Уфа» сообщила мэрия.

– На сегодняшний день перевозка автобусами модели ПАЗ-3205 на городских маршрутах не осуществляется, – передал пресс-секретарь городской администрации.

Изначально власти башкирской столицы намеревались избавиться от старых ПАЗов к 15 декабря, однако этого сделать не удалось. Тогда по городу продолжали ездить 68 машин, принадлежащих частным перевозчикам.

Напомним, в начале недели Арбитражный суд Башкирии после рассмотрения иска мэрии приостановил работу автобусных маршрутов №272 и №298. Ими владеет индивидуальный предприниматель Виктор Искалин.