Старые автобусы ПАЗ больше не обслуживают пассажирские перевозки в Уфе

ПАЗиков в Уфе больше нет

29 декабря все старые автобусы марки ПАЗ перестали обслуживать пассажирские перевозки в Уфе. Об этом «КП-Уфа» сообщила мэрия.

– На сегодняшний день перевозка автобусами модели ПАЗ-3205 на городских маршрутах не осуществляется, – передал пресс-секретарь городской администрации.

Изначально власти башкирской столицы намеревались избавиться от старых ПАЗов к 15 декабря, однако этого сделать не удалось. Тогда по городу продолжали ездить 68 машин, принадлежащих частным перевозчикам.

Напомним, в начале недели Арбитражный суд Башкирии после рассмотрения иска мэрии приостановил работу автобусных маршрутов №272 и №298. Ими владеет индивидуальный предприниматель Виктор Искалин.