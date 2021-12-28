Искалин обжалует решение суда о приостановке автобусных маршрутов №272 и №298

Частные маршруты №272 и №298 исчезли с улиц города

Частный перевозчик Виктор Искалин собирается обжаловать определение Арбитражного суда Башкирии о приостановке работы автобусных маршрутов №272 и №298 в Уфе. Об этом «КП-Уфа» сообщила руководитель Ассоциации пассажирских перевозчиков города Наталья Тептерева.

– Действия незаконны. Будем бороться. Сегодня подадим апелляцию. Весь транспорт, который был задействован на маршрутах, будет простаивать на время судебных тяжб, а водители тем временем останутся без работы. Плевать они [чиновники] хотели на это, – заявила Тептерева.

Напомним, 27 декабря суд в обеспечительных целях приостановил работу маршрутов №272 и №298. Арбитраж рассматривает иск мэрии, которая требует полностью прекратить действие лицензии Искалина на осуществление пассажирских перевозок. В определении суда сказано, что за текущий год 100 водителей частного перевозчика нарушили правила безопасности дорожного движения.

– Среди выявленных есть нарушения, создающие реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров общественного транспорта: 46 раз [водители] привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки людей; один раз – за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим государственный технический осмотра, 14 раз – за управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством; семь раз – за управление транспортным средством при наличии неисправностей, – ссылается на данные ГИБДД суд.

По статистике Госавтоинспекции Башкирии, с 1 января по 22 декабря водители автобусов Искалина совершили 1837 нарушений ПДД.