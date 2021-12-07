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Общество7 декабря 2021 5:21

В мэрии Уфы надеются за неделю убрать с маршрутов 150 старых автобусов «ПАЗ»

Власти огласили крайний срок – 15 декабря
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В мэрии Уфы заявили, что город избавится от старых "ПАЗиков" до 15 декабря

В мэрии Уфы заявили, что город избавится от старых "ПАЗиков" до 15 декабря

В мэрии Уфы рассчитывают, что до 15 декабря с маршрутов общественного транспорта исчезнут оставшиеся автобусы марки «ПАЗ». Сейчас по городу ездят 150 таких машин, принадлежащих частным перевозчикам. Об этом на оперативном совещании в администрации сообщил начальник управления транспорта Олег Хмарин.

– Частные перевозчики активно заменяют старые автобусы марки «ПАЗ»: если на начало октября у нас на сети было 235 таких автобусов, то на сегодняшний день эта цифра сократилась до 150 единиц. До 15 декабря все автобусы должны быть исключены из процесса перевозок, – рассказал Хмарин.

Напомним, поручение убрать с улиц Уфы старые «ПАЗы» дал глава Башкирии Радий Хабиров. По словам мэра города Сергея Грекова, на замену им будут доставлены машины из Москвы.