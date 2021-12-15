По Уфе продолжают ездить 68 старых автобусов «ПАЗ»

Десятки старых "ПАЗиков" все еще курсируют по Уфе Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ

Сегодня, 15 декабря, с улиц Уфы должны были исчезнуть все старые пассажирские автобусы марки «ПАЗ» – речь идет о моделях 3205 и 4232. Такое обещание в начале месяца дала мэрия. Тем не менее на линии сейчас все еще остаются 68 «ПАЗиков». Об этом «КП-Уфа» так же сообщила администрация города. По словам чиновников, владельцы оставшихся старых машин «категорически не хотят их обновлять». Им дали время до 31 декабря.

– В 2018 году в Уфе было около 600 ПАЗиков. С тех пор была проведена большая работа. И к октябрю этого года их оставалось уже 235, сейчас - 68. На следующей неделе по городу будут ещё курсировать 24 старых ПАЗа. Это владельцы автобусов, которые категорически не хотят их обновлять. Постараемся до конца года убедить их заменить старые автобусы, – рассказали в пресс-службе мэрии.

Один из крупнейших частных перевозчиков башкирской столицы Фанис Батыров рассказал «КП-Уфа», что у него старые «ПАЗики» – порядка 30 единиц – пока продолжают работать по маршрутам №209, и №229 и №235. Он отметил, что в ближайшее время заменит старые машины на новые.