«Надежда есть»: в Уфе обсудили возможность сохранения гостиницы «Лидо»

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Сегодня в Уфе прошел круглый стол, посвященный наболевшей проблеме сохранения гостиницы «Лидо». Об итогах встречи рассказал в своих соцсетях уполномоченный по защите прав предпринимателей Флюр Асадуллин.

В обсуждении принимали участие предприниматель Ильдар Хуснутдинов и три его адвоката, уфимская мэрия, судебные приставы, зампредседателя Госсобрания, а также представители Минспорта и Минземимущества.

- Дискуссия была горячая. Приставы всё делают по закону, их можно понять. У них есть исполнительный лист, они ему следуют. Муниципалитет может заключить с предпринимателем мировое соглашение и отказаться от взыскания, <…> но делать это надо через суд, а времени совсем нет, - рассказал Флюр Асадуллин.

По мнению бизнес-омбудсмена вся шумиха вокруг гостиницы целиком и полностью находится в зоне ответственности городской администрации. Флюр Асадуллин предложил муниципалитету срочно направить приставам запрос на приостановление сноса, а также подать заявление в суд об отказе от взыскания.

- Большинство участников с этим согласились. Так что теперь «мяч» на стороне муниципалитета. Главное, чтобы пока мы решаем вопрос, на месте гостиницы не осталось пустое место. Но надежда есть, - заявил Асадуллин.