Стало известно, сколько Башкирия потратила на командировки VIP-персон в 2021 году

В командировки в другие регионы России и за рубеж Радий Хабиров выезжает в составе официальной делегации чиновников и бизнесменов

Недавно официальная делегация Башкирии отправилась с рабочим визитом в республику Беларусь, где Радий Хабиров встретился с президентом Александром Лукашенко. В командировку глава нашего региона поехал не один – его сопровождали сотрудники администрации, а также премьер-министр Андрей Назаров.

Это уже вторая за несколько месяцев зарубежная поездка Хабирова – в конце сентября 2021 года он вместе с башкирскими чиновниками побывал в Казахстане, где встретился с главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе главы Башкирии, всего в 2021 году из бюджета республики на командировки как самого главы региона, так и сотрудников его администрации, будет потрачено 4,5 млн рублей. Кроме того, на 1 декабря этого года на эти цели уже потратили 3,5 млн рублей.

Всего же на «текущее содержание» сотрудников аппарата из регионального бюджета в этом году потратят 11,4 млн рублей. В эту статью расходов как раз входят командировки и рабочие поездки по городам и районам Башкирии.