Трактора, нефть и сельское хозяйство: о чем будет говорить Хабиров в Минске

Накануне в Минск прибыли глава Башкирии Радий Хабиров и премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров

Накануне в Минске приземлился самолет с официальной делегацией из Башкирии на борту. В столицу Беларуси прибыли глава республики Радий Хабиров, премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров и представители более 50 предприятий. Как пояснили в пресс-службе главы Башкирии, цель официального визита – развитие двусторонних контактов на государственном уровне и расширение экономического сотрудничества.

В ходе посещения Беларуси, представители башкирских властей и бизнеса планируют обсудить сотрудничество в таких отраслях как нефтехимия, машиностроение, сельское хозяйство, а также взаимное увеличение товарооборота и совместное участие во всевозможных ярмарках и выставках.

Власти как Башкирии, так и Беларуси, рассчитывают на укрепление межрегионального взаимодействия. В частности, в ходе переговоров стороны обсуждали возможности поставок белорусской сельхозтехники в нашу республику, а также поставки башкирских товаров в обратном направлении.

6 декабря, уже состоялась рабочая встреча главы Башкирии с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также с премьер-министром страны Романом Головченко и чрезвычайным и полномочным послом России в республике Евгением Лукьяновым.

К слову, пресс-служба главы Башкирии сообщает об открытии представительства республики в Беларуси. Совсем недавно аналогичный офис официального представительства региона был открыт в Казахстане. И тоже после официального визита представительной делегации чиновников и бизнесменов.

По итогам 2020 года республика Беларусь в общем объеме башкирского товарооборота заняла четвертое место с долей всего в 7 процентов. В денежном выражении – это 285 млн долларов. Белорусские предприятия покупают в Башкирии, в основном, нефть и нефтепродукты, каустическую, кальцинированную и пищевую соду, а также пластмассы, каучук и другую продукцию химической и нефтехимической промышленности.