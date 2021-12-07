фото: Радий Хабиров // vk.com

Сегодня, 7 декабря, в Минске глава Башкирии Радий Хабиров встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества.

Лидер государства назвал «знаменательным» визит республиканской делегации «в это непростое время». Он отметил, что Беларуси и Башкирии нужно «как можно скорее восстановить докризисный торговый оборот».

– Хотя мы и имеем около шести процентов прироста нашего экспорта в регион, все равно около 60 млн долларов сальдо отрицательное. Поэтому нам есть над чем работать, и ваш визит будет способствовать выравниванию товарооборота между Башкортостаном и Беларусью, – сказал Лукашенко. – Наши отношения проверены десятилетиями, и мы не должны позволять различного рода то ли ковидам, то ли западным санкциям разрушить наши отношения.

Президент Беларуси заявил о необходимости «восстановить товарооборот в 700 млн долларов» – такая сумма была достигнута в 2019 году [за 9 мес. 2021 года товарооборот составил всего 280 млн долл. – «КП-Уфа»]. Лукашенко «уверен», что «при хорошо поставленной работе» стороны могут достичь миллиардного товарооборота. Он призвал уделить особое внимание увеличению поставок продукции машиностроения и предложил «автомобильную, сельскохозяйственную, дорожно-строительную и коммунальную технику ведущих белорусских предприятий». Лукашенко также добавил, что белорусские специалисты готовы участвовать в проектировании и строительстве школ, детских садов, многопрофильных культурно-спортивных сооружений.

Радий Хабиров в свою очередь отметил, что в Беларуси башкирскую делегацию «встретили как родных, очень близких добрых друзей». Он назвал народы республик «братскими» – с общей долгой историей и предками.

– Мы сегодня приехали и точно понимаем, что есть ещё очень большой нереализованный потенциал для нашего общего развития, сотрудничества. Мы хотим с вами работать, делать так, чтобы благополучие жителей Беларуси и Башкортостана росло, наши отношения развивались и нам было очень взаимовыгодно работать, – сказал Хабиров.

Напомним, башкирская делегация из высокопоставленных чиновников во главе с Радием Хабировым прибыла в Минск 6 декабря.