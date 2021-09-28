«Двигаемся дальше»: Хабиров опубликовал первое видео из Казахстана

На видео он также показал интересные современные дома, здание крупной газодобывающей компании и небоскребы.

Вчера после оперативного совещания в правительстве Радий Хабиров отправился в Казахстан по деловым вопросам. Сегодня, 28 сентября, глава Башкирии опубликовал первое видео с солнечной страны. Хабирову очень понравилось в Нур-Султане, он назвал город интересным с точки зрения туристической привлекательности.

- Интересные градостроительные решения, которые мы обсудили на встрече с акимом Нур-Султана Алтаем Кульгиновым. С большим удовольствием работаем в этом городе. Двигаемся дальше, - подписал видео глава.

На видео он пошутил, что поработает сейчас гидом и туроператором и покажет своим подписчикам красоту Казахстана.

- Просто посмотрите: это театр оперный. Просто я стою в одном месте, посмотрите, какие интересные строительные решения, - показывает Хабиров. – Это крупнейший торговый центр, там, говорят, наверху где-то есть бассейн с морской водой и песком.

На видео он также показал интересные современные дома, здание крупной газодобывающей компании и небоскребы.

Судя по всему, глава вернется из Казахстана вдохновленный и с новыми идеями.