В Башкирии закупают дополнительные холодильники для трупов в Туймазы и Сибай

Новые холодильники для трупов появятся в Туймазах и Сибае Фото: Тимур Ханов

Власти Башкирии закупают новые холодильные камеры для ковид-госпиталей в Сибае и Туймазах.

Осенью 2021 года глава республики Радий Хабиров заявил о скором начале строительства сразу двух новых ковидариев в Туймазах и Сибае. По прогнозам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, их возведут в сроки, за которые построили аналогичные здания в Уфе и Стерлитамаке. С недавних пор власти объявили тендеры о начале закупок оборудования и мебели для больниц. Однако найти информацию о самом строительстве быстровозводимых больниц в открытых источниках прямо сейчас невозможно.

2 декабря «Республиканский центр торгов» начал поиски поставщика сразу шесть холодильных камер для трупов. Каждая из них рассчитана на четыре тела. Холодильники должны обеспечивать рабочую температура в диапазоне от +5 до -5 градусов. Мощность аппарата – до 600 Вт.

Холодильники поделят поровну для сибайского и туймазинского ковид-госпиталей. Прием заявок от потенциальных поставщиков завершится 13 декабря.