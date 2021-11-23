Власти Башкирии закупают для новых ковидариев мебель на 110 миллионов рублей

На новую мебель в ковид-госпиталях Башкирии готовы потратить 110 миллионов рублей

Минздрав Башкирии закупает мебель для новых ковид-госпиталей в Туймазах и Сибае.

Напомним, что осенью 2021 года власти Башкирии объявили о скором начале строительства еще двух ковид-госпиталей в разных частях республики. В итоге Радий Хабиров озвучил, что новые больницы появятся в Туймазах и в Сибае. Премьер-министр Андрей Назаров планирует закончить стройку за два месяца.

Накануне на сайте госкзакупок появилась информация о поиске подрядчика для поставки мебели в госпитали. Всего на оснащение двух больниц столами, шкафами, стульями и прочими предметами быта власти готовы потратить до 110 миллионов рублей.

Больше всего планируется приобрести стульев – 700 штук. Также в больницы привезут по 400 тумб, медицинских штативов и кроватей. Всего же в ковидарии поступит 4080 единиц мебели.