В новый ковидарий Башкирии закупают аппараты ИВЛ на десятки миллионов рублей

Новые госпитали будут похожи на больницу в Зубово

Власти Башкирии покупают новые аппараты ИВЛ для ковид-госпиталя в Сибае.

Уже скоро в Башкирии начнется строительство двух новых ковид-госпиталей в Туймазах и Сибае. Новые больницы помогут снизить нагрузку на уже имеющиеся и улучшат ситуацию с маршрутизацией больных из дальних уголков республики.

Накануне на сайте госзакупок появилась информация о том, что руководство Башкирии ищет поставщика 13 аппаратов искусственной вентиляции легких для нового ковид-госпиталя в Сибае. Общая стоимость комплектов оборудования будет составлять 32,5 миллиона рублей.

Сейчас закупка находится в состоянии приема заявок на поставку. После 3 декабря специальная комиссия будет рассматривать поданные возможными контрагентами предложения.

Ранее мы писали, что в новые ковид-госпитали закупают мебель.