«Строить будем быстро!»: Хабиров о строительстве двух новых ковид-госпиталей в Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о строительстве ковид-госпиталей в республике. Подробности руководитель региона рассказал на оперативном совещании в правительстве региона.

– Мы проанализировали ситуацию. Пришли к выводу, что для того, чтобы нам эффективно продолжать лечение от коронавирусной инфекции, при этом не сокращая лечение от других видов заболевания, необходимо потсроить еще два инфекционных госпиталя. Место локализации – Сибай, а также один из городов в округе Туймазов, – рассказал Хабиров.

Напомним, на утро 25 октября число пациентов с ковидом за все время пандемии достигло 82 149 человек. Показатель распространенности – 2034 на 100 тысяч населения. За прошедшие сутки зарегистрировано 670 новых случаев.