В Уфе оградили территорию «дома смерти»

Стройплощадка дома теперь ограждена Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе после возбуждения уголовного дела была ограждена строительная площадка печально известного «дома смерти» на улице Кирова. Решение суда об обеспечении безопасности на объекте исполнил «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч», который отвечает за заброшенное здание. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщило республиканское управление федеральной службы судебных приставов.

– «Луч» провел экспертизу несущих и ограждающих конструкций […] и восстановил ограждение строительной площадки недостроя, – передали в ФССП.

Напомним, ранее против директора «Луча» было возбуждено уголовное дело за то, что он не исполнял решение суда и не восстановил ограждения площадки. Он признал вину и предстанет перед судом.

Заброшенный недострой «дом смерти» приобрел дурную славу после того как там в 2018 году было обнаружено тело пропавшей студентки БГМУ. Через несколько месяцев после этого с пятого этажа упала прогулявшаяся по зданию девятиклассница. В сентябре текущего года около здания произошел еще один смертельный случай - погибла школьница.