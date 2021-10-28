Приставы возбудили уголовное дело против ответственного за «дом смерти» в Уфе

"Дом смерти" является заброшенным недостроем Фото: Рустем АХУНОВ

Служба федеральных приставов Башкирии возбудила уголовное дело против ответственного за печально известный «дом смерти» по улице Кирова в Уфе. Фигурантом стал директор Регионального общественного фонда «Спортивно-реабилитационного центра инвалидов по зрению «Луч». Его обвиняют в злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда.

– «Луч» был обязан выполнить обследование несущих и ограждающих конструкций объектов незавершенного строительства, расположенных по улице Пархоменко в квартале 290-292, на предмет несущей способности и соответствие проектной документации, а также восстановить ограждение строительной площадки незавершенного строительства, – объяснили в ФССП.

Директор общественного фонда не принял никаких мер для исполнения судебного решения по административному делу, хотя заранее был предупрежден об угрозе уголовной ответственности. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, заброшенный недострой «дом смерти» приобрел дурную славу после того как там в 2018 году было обнаружено тело пропавшей студентки БГМУ Гузель Газетдиновой. Через несколько месяцев после этого с пятого этажа упала прогулявшаяся по зданию девятиклассница.