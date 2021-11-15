Абдрахманов уходит с поста главы Ишимбайского района Башкирии на новую должность

фото: Азамат Абдрахманов // vk.com

Азамат Абдрахманов уходит с поста главы Ишимбайского района Башкирии и переходит «на другую должность». Сегодня, 15 ноября, – его последний рабочий день в качестве руководителя муниципалитета. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях.

– Это были непростые, но интересные три года, – написал Абдрахманов. – Я искренне благодарю жителей, ведь многие преобразования в муниципалитете были сделаны именно по вашей инициативе.

Экс-глава Ишимбайского района также поблагодарил врачей, учителей, коллег из администрации и главу республики Радия Хабирова «за оказанное доверие».

Отметим, что совсем недавно, в мае текущего года, Абдрахманова переназначили на должность главы района. Чиновник руководил муниципалитетом с февраля 2019-го. Ранее он работал в Госкомитете республики по молодежной политике, в администрации президента Башкирии и был замом руководителя секретариата в региональном парламенте.

Ранее «КП-Уфа» писала, что общественники подозревали Азамата Абдрахманова в разгроме лагеря на Куштау. Прокуратура даже проводила в отношении него проверку на соответствие этике. В итоге для главы района все закончилось замечанием со стороны местных депутатов.