Прокуратура Башкирии организовала проверку главы Ишимбайского района

Прокуратура проверит главу Ишимбайского района

Башкирская прокуратура организовала проверку действий главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. Предметом разбирательства станет этика поведения чиновника, сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой надзорное ведомство.

По сообщениям ряда СМИ и телеграм-каналов, 15 августа Абдрахманов участвовал в разгоне палаточных лагерей активистов, выступавших в защиту шихана Куштау от промышленной разработки. Тогда же появилось видео, на котором похожий на чиновника мужчина в камуфляжной форме и в маске раскидывает палатки.

Напомним, история с Куштау закончилась тем, что власти Башкирии распорядились остановить на нем работы. Теперь горе хотят дать охранный статус.