Главе района Башкирии, которого обвиняли в разгроме лагеря на Куштау, сделали замечание

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Главе Ишимбайского района Башкирии, которого ранее общественники обвинили в разгроме палаточного лагеря на Куштау, местные депутаты сделали замечания.

Напомним, что похожего на Азамата Абдрахманова человека общественники видели у подножья горы Куштау 15 августа. Неизвестный мужчина в маске бегал по территории, крушил лагерь и ругался матом на защитников горы.

После этого прокуратура начала проверку. Судя по назначенному наказанию, доказать причастность именно Абдрахманова к этому действу не удалось.

По данным ИА «Башинформ», местные депутаты признали, что во время митинга у горы Абдрахманов совершил некую ошибку, но наказание ему следует определять на свежую голову. В итоге для чиновника все закончилось замечанием.

Сам глава района отметил, что не выступал против защитников горы. Распространяемые в сети видео он назвал монтажом, где нет начала в котором главу района обзывают «неправильным башкиром».

Напомним, что зимой 2019 года мэр Сибая назвал организатора эко-протеста в своем городе «козлом» и «экскрементом».