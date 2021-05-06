Азамата Абдрахманова переназначили на должность главы Ишимбайского района

фото: Азамат Абдрахманов // vk.com

Азамат Абдрахманов продолжит руководить Ишимбайским районом. Сегодня, 6 мая, Совет муниципалитета единогласно принял решение заключить с чиновником новый контракт. Срок предыдущего договора истек в апреле.

Напомним, Абдрахманов занял должность главы Ишимбайского района в феврале 2019 года. До этого он работал ведущим специалистом в Госкомитете республики по молодежной политике (2004-2006), занимал различные должности в администрации президента Башкирии (2006-2011) и был замруководителя секретариата регионального парламента.

Азамат Абдрахманов является одним из самых упоминаемых в СМИ глав районов Башкирии. Это связано с тем, что общественники обвиняли его в разгроме палаточного лагеря на Куштау. Сам чиновник обвинения в свой адрес отрицает. Тем не менее избежать замечания со стороны районного совета и проверки прокуратуры ему не удалось.