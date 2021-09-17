Уфе дали 50 новых автобусов: по каким маршрутам они будут ездить

фото: "Башавтотранс"

«Башавтотранс» назвал маршруты в Уфе, по которым будут ездить 50 новых автобусов.

Госперевозчик сообщил, что город получил 20 машин большого класса («НЕФАЗ») и 30 – среднего («Вектор Некст»). Они выйдут на линию «в ближайшее время» – после оформления документов и регистрации в ГИБДД. Транспорт направят на 14 проблемных маршрутов

Новые «НЕФАЗы» будет курсировать по рейсам:

№51 (Автоцентр ВАЗ - Трикотажная фабрика) – выделено 6 автобусов;

№57 (НПО «Иммунопрепарат» - Больница №21) – 2 автобуса;

№69 («Белореченский» микрорайон - ДК УМПО») – 5 автобусов;

№74 (Уфимский ДОК - Нижегородка - улица Дзержинского) – 5 автобусов;

№107 (ТК «Центральный» - деревня Суровка) – 2 автобуса.

Новые машины «Вектор Некст» поедут по маршрутам:

№3 («Белореченский» микрорайон - улица Дзержинского») – 2 автобуса;

№13 (микрорайон «Кузнецовский затон» - ТСК «Пушкинский») – 2 автобуса;

№ 14 (микрорайон «Серебряный ручей» - ТСК «Пушкинский) – 1 автобус;

№31 («Белореченский» микрорайон - ТСК «Пушкинский) – 2 автобуса;

№39 (улица Гагарина - гостиница «Башкортостан) – 4 автобуса;

№75 (ОАО «Амстар» - ТСК «Пушкинский) – 5 автобусов;

№108 (ТК «Центральный» – деревня Ушаково) – 2 автобуса;

№115 (улица Левченко – поселок Алексеевка) – 2 автобуса;

№290 (Уфимский ДОК - ТСК «Пушкинский) - 10 автобусов.

Напомним, сегодня, 17 сентября, новые автобусы представили главе Башкирии Радию Хабирову. С места осмотра машин он снял видео, в котором извинился перед уфимцами за проблемы с общественным транспортом.