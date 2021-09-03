Башкирия купит в лизинг 220 автобусов за 2,1 млрд рублей

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Башкирии в лизинг поставят 220 автобусов среднего и большого класса за 2,1 млрд рублей. Госкомитет республики по конкурентной политике определил двух подрядчиков.

Госконтракт на поставку 120 автобусов среднего класса за 684 млн рублей выполнит подмосковная компания «Тяжпромлизинг». На электронном аукционе фирма снизила начальную цену тендера на 25 млн рублей. 100 автобусов большого класса республике предоставит «Сбербанк лизинг». Компания стала единственным участником торгов и согласилась приобрести транспорт и сдать его в лизинг республике за 1,46 млрд рублей.

Согласно техзаданию, все автобусы предназначены для городских поездок. Машины должны быть новыми (не раньше 2021 года выпуска). Оба госконтракта рассчитаны до 31 декабря 2025 года. До тех пор республика ежемесячно будет переводить поставщикам лизинговые платежи. После этого автобусы перейдут в собственность Башкирии.