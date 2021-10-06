Уфа получила 60 больших «НЕФАЗов». По каким маршрутам они поедут

фото: "Башавтотранс"

Сегодня, 6 октября, Уфа получила 60 новых автобусов большого класса «НЕФАЗ». Транспорт был передан госперевозчику «Башавтотранс» и уже начал обслуживать городские маршруты. Вот список рейсов, на которые выехали автобусы:

№51: Автоцентр ВАЗ-Трикотажная фабрика;

№57: Иммунопрепарат-Больница №21;

№69: Белореченский микрорайон-ДК УМПО;

№226: Уфимский ДОК-ТСК «Пушкинский»;

№107: ТК «Центральный»-деревня Суровка;

№30: СТО-ТСК «Пушкинский»;

№110: Автоцентр ВАЗ-Международный аэропорт Уфы.

Вручение ключей от новых автобусов прошло на площади перед «Уфа-Ареной». Новые Нефазы приобретены в рамках проекта по переводу транспорта на газомоторное топливо.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в текущем году республика закупила 220 автобусов малого и больного класса.