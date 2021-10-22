Опыт работы не имеет значения: уфимские ТЦ ищут людей, проверяющих QR-коды

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе появились вакансии администраторов, которые проверяют QR-коды в торговых центрах.

На популярном сайте с предложениями о работе появились актуальные для Уфы в данный момент вакансии – контроллеры ТЦ, которые проверяют у посетителей QR-коды. Также администраторы должны будут объяснять гостям новые антиковидные меры, которые принял Радий Хабиров.

За час работы такому инспектору готовы платить от 170 рублей. Примечательно, что опыт работы не требуется ни в одной из трех опубликованных вакансий. Работодатели готов сотрудничать с пенсионерами и теми, кто хочет совмещать несколько профессий.

Меры, ужесточающие правила попадания в ТЦ и рынки начали действовать в Башкирии с 12 октября. Теперь жители республики обязаны показывать на входе QR-код, через который в специальном приложении откроется справка о вакцинации. Как мы выяснили, тщательно проверяют антиковидные правила не во всех торговых центрах.