Не пустят даже в ТЦ или автобус: сегодня в Башкирии вводят новые правила против коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 октября в Башкирии вводят новые ограничения для непривитых от коронавируса.

Согласно указу главы Башкирии Радия Хабирова, с этого вторник при посещении торговых центров, музеев, библиотек, театров, кино, междугородних автобусов и концертных залов нужно будет показать действующий сертификат о вакцинации. В противном случае посетителя просто не пустят внутрь здания или автобуса. Ранее сообщалось, что на такие меры власти республики идут для того, чтобы повысить темпы вакцинации.

Такие ограничения оказались не по нраву многим жителям республики. В частности, в соцсетях Радия Хабирова образовался шквал критики из-за того, что популярные продуктовые магазины часто размещают в торговых центрах. Таким образом, доступ для непривитых горожан в них будет закрыт.