«В общем, я – мать»: Асаева рассказала, как прошли ее роды

Схватки у Гульназ начались вечером 16 октября, певица думала еще посидеть немного дома, однако врач настоял на том, чтобы она приехала в клинику.

Гульназ Асаева решилась рассказать своим подписчикам, как прошли ее роды. Певица рожала в платной клинике в Казани, у нее были партнерские роды с супругом. Но на «самом интересном месте» Вильдан вышел из родовой – точнее, как выразилась, сама артистка, их дочь появилась на свет, когда Вилли уснул.

Схватки у Гульназ начались вечером 16 октября, певица думала еще посидеть немного дома, однако врач настоял на том, чтобы она приехала в клинику.

- Ну, в общем, все хорошо, меня осмотрели, сказали, что я в родах, и оставили. Сейчас будем обустраиваться, - начала свой рассказ Гульназ и показала палату со всеми удобствами.

Во время схваток ее очень поддерживал Вильдан – шутил, снимал смешные видео.

- Дальше я попросила эпидуралку (эпидуральная анестезия – Ред.) и уснула на 30 минут, и уже через 20 минут, пока Вильдан спал, на свет появилась наша дочь, - говорит Асаева. – В общем, я мать.

Также стало известно имя малышки, звездные родители назвали ее Диной. Отметим, что Асаева все 9 месяцев скрывала свою беременность – не выкладывала фото с животом в Инстаграм, снимала себя лишь до плеч, а на вопросы фанатов про положение отвечала дерзко и очень грубо.