«Ты в положении что ли?»: поклонники Гульназ Асаевой удивились новой фотографии

Сама же Асаева на вопросы не ответила – сохранила интригу.

Вечером 25 мая Гульназ Асаева опубликовала фотографию с мужем Вильданом и поделилась с подписчиками новостью. Супруги собираются совершить крупную покупку.

- Как дела? Что делаете? Мы готовимся к поездке в Санкт-Петербург, будет очень большой праздник. Новостей много – мы квартиру покупаем, но пока нет понравившихся вариантов. Целый месяц будем приглядываться, надеюсь, попадется та, что западет в душу. А вам желаю хороших дней, - написала Асаева.

Однако, никого не интересовала их сделка, все обратили внимание на округлившийся живот певицы и стали поздравлять с беременностью.

- Ты в положении что ли? – пишут любопытные поклонники.

- А что вы удивляетесь? После замужества будет уж. Очень хорошо!

- Молодцы, так держать. Легкой беременности!

Однако нашлись и те, кто отметил, что певицу просто полнит платье, или она неудачно встала. Сама же Асаева на вопросы не ответила – сохранила интригу.