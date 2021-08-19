«Хотела самостоятельно зарабатывать»: невеста Элвина Грея рассказала, как познакомилась с ним

фото: instagram.com/_izi___izi

Инзиля Фатхутдинова, невеста популярного башкирского певца Элвина Грея, рассказала, как познакомилась со своим возлюбленным. По словам девушки, Радик Юльякшин (настоящее имя исполнителя – прим. авт.) часто наведывался в дом, где она работала няней – и в какой-то момент они сблизились. Тайну знакомства Инзиля раскрыла в своих соцсетях.

– На тот момент, когда я училась и хотела самостоятельно зарабатывать, я работала няней. Просто устроилась в очень хорошую семью смотреть за девочками. Он [Элвин Грей] приезжал туда раза два-три. Когда в последний раз приехал, мы стали с ним более-менее общаться, – поделилась девушка.

Напомним, Радик Юльякшин и Инзиля Фатхутдинова в начале этого года прочитали никах, а затем отправились в экзотическую страну, чтобы провести там медовый месяц.