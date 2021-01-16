Звезда башкирской и татарской национальной эстрады Радик Юльякшин объявил сегодня о никахе с возлюбленной. В своих социальных сетях артист, выступающий под сценическим псевдонимом Элвин Грей выложил милое фото с церемонии никаха (мусульманская свадьба - Ред). Судя по всему, со своей возлюбленной Инзилей Фатхутдиновой певец находился в Казани.«Она согласилась» - написал Элвин Грей на своей страничке в Инстаграм. Под постом, который вышел всего час назад уже отметились многие известные артисты национальной эстрады. Артисты поздравили молодых с никахом и пожелали им счастья.Напомним, в прошлом году в соцсетях Радик Юльякшин стал часто выкладывать совместные фотографии с Инзилей Фатхутдиновой из Ижевска. Девушка постоянно сопровождала певца и его команду на гастролях. Вскоре Элвин Грей признал, что они стали парой.