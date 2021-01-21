Юльякшин выложил видео, где показывает, как проводит медовый месяц

Радик Юльякшин и его невеста Инзиля проводят медовый месяц на отдыхе в Занзибаре.

Напомним, что ранее один из самых завидных «звездных» женихов Башкирии прочитал никах (мусульманская свадьба - Ред) вместе со своей возлюбленной Инзилей. Праздничная церемония проходила в Казани. После официальной части влюбленные уехали в медовый месяц на курорт в Занзибар.

Судя по кадрам, пока у пары проходит спокойная часть отдыха. Знаменитый 31-летний артист и его 20-летняя пассия гуляют по набережной, фотографируются, общаются с местными и удивляются быту жителей далекой африканской страны.

Также известно, что «светская» свадьба Радика и Инзили запланирована на лето 2021 года. По всей видимости, пройдет она в Уфе.