Родители детей, обгоревших при взрыве сварочного баллона в Башкирии, пожаловались на денежную «подачку» от чиновников

Айнур получил 90 процентов ожогов тела и скончался в больнице

Родители детей, обгоревших при взрыве сварочного баллона с карбидом в селе Акъяр Хайбуллинского района, пожаловались Радию Хабирову на то, что следствие по трагическому инциденту слишком затянулось. Кроме того, сельчан возмутила денежная «подачка» от районной администрации, предложенная в качестве помощи.

- Мы простые семьи, которые не имеют возможности и денежных средств, чтобы нанять адвокатов, оплатить лечение ребенка. Со стороны администрации Хайбуллинского района было предложено издевательство в виде денежных средств в сумме 10 тысяч руб, которых хватит только на 4 упаковки альбумина (препарата для переливания плазмы крови – Ред.). Нам предстоит целый ряд пожизненной реабилитации, а Айнура уже не вернуть. Почему вышестоящие поставленные чиновники не отвечают за свои поступки? Почему администрация сельсовета не нашли хозяина гаража? И нет никакого движения? – возмущаются родители пострадавших мальчиков и просят помочь поскорее найти и наказать виновных.

Напомним, эта трагедия произошла 17 августа в Акъяре. Там загорелся заброшенный гараж, в котором хранился баллон с карбидом. Пожарные потушили пламя, но сам баллон посчитали неопасным и не отвезли его в безопасное место. Позже в результате реакции карбида с водой баллон взорвался. Проходящие мимо дети 6 и 7 лет получили серьезные ожоги – один из них скончался позже в уфимском ожоговом центре, за жизнь второго до сих пор борются врачи.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». При этом сыщики подчеркнули, что «бочку с легковоспламеняющимся веществом» дети подожгли сами во время игры, из-за чего она вспыхнула, а ребята получили серьезные ожоги.