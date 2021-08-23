«Обожжено 90 процентов тела»: в башкирском селе из-за взрыва сварочного баллона обгорели двое детей

Погибшему мальчику в октябре должно было исполниться 7 лет. Фото: предоставлено матерью Айнура.

Жуткая трагедия произошла 17 августа в Хайбуллинском районе Башкирии. Там в селе Акъяр взорвался загоревшийся сварочный баллон с карбидом – двое детей, проходивших мимо, получили серьезные ожоги тела. Один из малышей скончался через несколько дней в реанимации, за жизнь второго до сих пор борются врачей. Безутешные родители пострадавших детей возмущены, почему инцидент все стараются замять и замолчать, а также кто будет нести ответственность за гибель ребенка.

ОТПРАВИЛИСЬ В ГАРАЖИ КОРМИТЬ ЩЕНКОВ

Все произошло в промежуток с 15.00 до 17.00 на улице Строителей, где загорелся один из заброшенных гаражей. Как рассказала мама погибшего мальчика, этот гараж давно пустовал, а раньше он принадлежал сварщику. Кому сейчас принадлежат постройки – никому неизвестно.

- Приехали пожарные, начали тушить огонь. Весь хлам, который хранился в гараже, вытащили на улицу. Среди старых ненужных вещей оказался и баллон от сварочного карбидного аппарата. Он тоже начал уже гореть, но его быстро потушили и так оставили стоять рядом с гаражом. Очевидцы просили убрать этот баллон, увезти его подальше, ведь он мог в любой момент рвануть. Но пожарные сказали, что им везти этот баллон не на чем, поэтому он пока останется стоять тут, и, накрыв баллон картонкой, уехали, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» Зульфира Нигматуллина.

Примерно через полчаса мимо злополучного гаража проходили дети – шестилетний Айнур и семилетний Байрас. Дети пришли сюда поиграть и покормить бездомных щенят, мать которых устроила гнездо между гаражами. В этом момент поврежденный баллон с карбидом взорвался, зацепив ребят. В итоге у Айнура, который находился ближе к баллону, оказалось обожжены 90 процентов тела и дыхательных путей 4 степени тяжести, у его друга ожоги 1,2,3 степени тяжести покрыли 40 процентов тела. Сначала детей перевезли в местную больницу, а 21 августа их перевезли в уфимский ожоговый центр.

- Врачи сделали все возможное, но у сына были слишком сильные ожоги. Сегодня рано утром он умер. Его друг по-прежнему находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, и врачи пока не дают никаких прогнозов. Очень больно и обидно, что этот случай пытаются замолчать – нигде не было даже упоминания об этом инциденте. И сейчас нас интересует один вопрос – кто ответит за смерть моего сына? Кто понесет ответственность за случившееся, если все снимают с себя вину? – возмущается Зульфира Нигматуллина.

КТО БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

В надежде найти виновных женщина даже обратилась через соцсети к главе Башкирии Радию Хабирову. Она просит разобраться, почему сотрудники МЧС оставили злополучный баллон на улице, а не увезли в безопасное место, почему полицейские даже не оцепили место происшествия, из-за чего там свободно разгуливали дети, и почему администрация района не пытается выяснить, кому же принадлежат эти заброшенные гаражи?

В пресс-службе регионального МЧС «Комсомолке» подтвердили, что по данному случаю проводится служебная проверка, пообещав позже опубликовать ее результаты. В Акъярском сельсовете также отказались от каких-либо комментариев, заявив, что главы поселения нет на месте, и вообще – узнавайте все у правоохранительных органов. От последних, впрочем, также никаких пока официальных комментариев насчет случившегося не поступало.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.