Бастрыкин взял под личный контроль случай со взрывом сварочного баллона, после которого погиб малыш из Башкирии

Айнур скончался через 6 дней в реанимации ожогового центра. Фото: представлено родителями ребенка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о результатах расследования уголовного дела по факту получения ожогов детьми после взрыва сварочного баллона в башкирском селе Акъяр. Напомним, что шестилетний ребенок, получив ожоги 90 процентов тела и дыхательных путей, скончался вчера утром в уфимском ожоговом центре.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также выясняют, почему емкость с легковоспламеняющимся веществом (карбидом) осталась стоять без присмотра на улице. При этом по версии сыщиков, бочка с карбидом взорвалась после того, как дети сами ее подожгли, но мать погибшего мальчика уверяет, что дети просто проходили мимо гаражей покормить щенят, когда уже поврежденный и залитый водой после тушения пожара сварочный баллон взорвался.

- Возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». В ходе расследования действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на месте тушения пожара, будет дана правовая оценка. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК, - отметили в пресс-службе ведомства.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, все произошло днем 17 августа в селе Акъяр Хайбуллинского района, где на улице Строителей загорелись заброшенные гаражи. Один из гаражей принадлежал раньше сварщику, от которого и остался сварочный аппарат и баллон с карбидом. После того, как пожарные потушили пожар, они вытащили баллон на улицу и оставили его возле гаража, объяснив, что не могут увезти его с собой. Позже мимо гаражей проходили дети 6 и 7 лет, в этот момент произошел взрыв баллона, и оба ребенка получили серьезные множественные ожоги. Мальчиков увезли в уфимский ожоговый центр, где через 6 дней один из них скончался. Второй ребенок по-прежнему остается в тяжелом состоянии, за его жизнь сейчас борются врачи.