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Происшествия24 августа 2021 10:33

Бастрыкин взял под личный контроль случай со взрывом сварочного баллона, после которого погиб малыш из Башкирии

Сейчас следователи устанавливают, кто виноват, что взрывоопасный предмет остался на улице без присмотра
Инга НОВИЦКАЯ
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Айнур скончался через 6 дней в реанимации ожогового центра. Фото: представлено родителями ребенка

Айнур скончался через 6 дней в реанимации ожогового центра. Фото: представлено родителями ребенка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о результатах расследования уголовного дела по факту получения ожогов детьми после взрыва сварочного баллона в башкирском селе Акъяр. Напомним, что шестилетний ребенок, получив ожоги 90 процентов тела и дыхательных путей, скончался вчера утром в уфимском ожоговом центре.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также выясняют, почему емкость с легковоспламеняющимся веществом (карбидом) осталась стоять без присмотра на улице. При этом по версии сыщиков, бочка с карбидом взорвалась после того, как дети сами ее подожгли, но мать погибшего мальчика уверяет, что дети просто проходили мимо гаражей покормить щенят, когда уже поврежденный и залитый водой после тушения пожара сварочный баллон взорвался.

- Возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». В ходе расследования действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на месте тушения пожара, будет дана правовая оценка. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК, - отметили в пресс-службе ведомства.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, все произошло днем 17 августа в селе Акъяр Хайбуллинского района, где на улице Строителей загорелись заброшенные гаражи. Один из гаражей принадлежал раньше сварщику, от которого и остался сварочный аппарат и баллон с карбидом. После того, как пожарные потушили пожар, они вытащили баллон на улицу и оставили его возле гаража, объяснив, что не могут увезти его с собой. Позже мимо гаражей проходили дети 6 и 7 лет, в этот момент произошел взрыв баллона, и оба ребенка получили серьезные множественные ожоги. Мальчиков увезли в уфимский ожоговый центр, где через 6 дней один из них скончался. Второй ребенок по-прежнему остается в тяжелом состоянии, за его жизнь сейчас борются врачи.

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