Так огонь или вода? Вместе с химиком разбираем версию МЧС о причине взрыва баллона в Башкирии, из-за которого погиб мальчик

Фото: СК по РБ

В Башкирии продолжают обсуждать жуткую трагедию, произошедшую 17 августа в селе Акъяр Хайбуллинского района. Напомним, там двое детей получили множественные ожоги после взрыва баллона с карбидом: один из мальчиков через несколько дней скончался в уфимском ожоговом центре, за жизнь второго до сих пор борются врачи.

Что произошло в тот вечер, у родителей погибшего мальчика и следователей и сотрудников МЧС версии разнятся.

Мама погибшего Айнура заявила, что баллон был поврежден от старости и промок во время тушения, именно поэтому, когда дети просто проходили мимо, случился взрыв.

В МЧС республики утверждают, что при тушении пожара в гараже не было никаких подозрительных баллонов, а только металлическая бочка, внешне не имевшая никаких повреждений. И когда спасатели получили второй вызов на пожар, то увидели, что возле гаража горит сухая трава – а значит, бочку кто-то поджег.

- Предположительно, согласно полученным объяснениям, непосредственно перед обнаружением второго пожара был слышан хлопок, который мог явиться причиной возгорания бочки и травы на месте происшествия. Стоит отметить, что для того, чтобы произошло воспламенение любой газовоздушной смеси необходим источник зажигания. С момента полной ликвидации горения до повторного возгорания прошло около 3 часов, при этом признаков горения замечено не было, жалоб от населения не поступало, - объяснили в пресс-службе экстренного ведомства, отметив, что расследование причин и обстоятельств случившегося продолжается.

ОТКРЫВАЕМ УЧЕБНИК ХИМИИ ЗА 9 КЛАСС

Чтобы разобраться, из-за чего мог рвануть карбид, мы решили обратиться к профессору, доктору химических наук, члену-корреспонденту Академии наук РБ Семену Злотскому.

По словам ученого, бурная реакция у карбида кальция возникает именно при контакте с водой, а не с огнем. Поджечь карбид – задача скорее из области фантастики, поскольку реагирует он только на воду, выделяя газ ацетилен. Можно провести аналогию с углем: при поджигании он может и загорится, но взрываться точно не будет. Эта простая истина прописана еще в учебниках по химии за 9 класс.

- Карбид кальция один из наиболее чувствительных минеральных материалов к воде. При контакте с водой карбид кальция быстро и энергично выделяет ацетилен с повышением температуры, и на открытом воздухе ацетилен реагирует с кислородом. Реакция окисления протекает взрывообразно (мощность зависит непосредственно от объема карбида кальция), - уточняет Семен Злотский.

В качестве примера профессор вспомнил историю из своего детства, когда на его глазах соседские мальчишки забавлялись тем, что кидали кусочки карбида в лужу из подтаявшего снега. Как итог – одному из мальчишек оторвало палец. Обратите внимание – ни о каком поджигании карбида тут речи не идет.

СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сейчас в обстоятельствах трагедии продолжают разбираться следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Инцидентом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который поручил докладывать ему о результатах расследования.

- В ходе расследования действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на месте тушения пожара, будет дана правовая оценка. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК, - отметили в пресс-службе ведомства.