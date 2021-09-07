Завершена процедура передачи Башкирии 38,3% акций БСК

57,43% акций "БСК" пока остается в федеральной собственности Фото: Рустем АХУНОВ

Башкирия окончательно получила из федеральной собственности 38,3% акций «Башкирской содовой компании». Об этом сегодня, 7 сентября, сообщило Росимущество.

– После передачи акций доля Российской Федерации в лице Росимущества в уставном капитале АО «Башкирская содовая компания» составила 951 494 акции, что составляет 57,43% от уставного капитала общества, – следует из релиза ведомства.

По словам замруководителя Росимущества Алексея Павлова, соглашение о передаче акций «отвечаем интересам сторон».

Напомним, в прошлом году Генпрокуратура выяснила, что акции «Башкирской содовой компании» были незаконно приватизированы. Ведомство обратилось в суд с требованием передать акции БСК в пользу Российской Федерации.

В декабре 2020 года по решению Арбитражного суда республики 95,72% именных акций компании были переданы в федеральную собственность.

В марте текущего года президент России Владимир Путин поручил передать Башкирии 38,3% акций БСК. Кроме того, по его распоряжению еще 11,7% «плюс» одна акция должны перейти «в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики».