Путин распорядился передать Башкирии контрольный пакет акций БСК

Путин передал Башкирии контрольный пакет акций "БСК" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин попросил правительство страны передать контрольный пакет акций Башкирской содовой компании («БСК») в собственность Башкирии. Соответствующее поручение он дал во время совещания с кабмином.

Согласно предложению Путина, 38,3% акций компании перейдет в собственность региона и еще 11,7% «плюс» одна акция» – в доверительное управление структурам, подконтрольным республике.

– Прошу правительство передать 38,3% акций Башкирской содовой компании в собственность республики Башкортостан. Кроме этого, еще 11,7% «плюс» одна акция, как мы и договаривались с руководством республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики. Это значит, что республика сможет полноценно управлять компанией, – сказал президент страны.

Владимир Путин также попросил заключить специальное соглашение между правительствами России и Башкирии, в котором будут определены «конкретные планы и основные показатели работы» «БСК», включая объемы производства и инвестиции.

Напомним, в прошлом году Генпрокуратура в ходе проверки Башкирской содовой компании по поручению президента России выяснила, что ее активы были незаконно приватизированы. Ведомство обратилось в суд с требованием передать акции «БСК» в пользу Российской Федерации. В декабре по решению Арбитражного суда республики 95,72% именных акций компании были переданы в федеральную собственность.