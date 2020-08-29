Генпрокуратура нашла нарушения в приватизации БСК: рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела против органов власти

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Генпрокуратура по поручению президента России проверила законность приватизации Башкирской содовой компании и нашла нарушения. Теперь рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства.

– В ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации. Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации, – написано в пресс-релизе Генпрокуратуры.

В арбитражный суд Башкирии был подан иск «об истребовании имущества из чужого незаконного владения». Материалы проверки были переданы Следственному комитету – там будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела не «должностных лиц региональных органов власти». О каких именно чиновниках идет речь, пока неизвестно.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку в БСК 26 августа на заседании с членами правительства. Руководитель страны обратил внимание на то, что доля государства компании за несколько лет была размыта почти вдвое.

Накануне о решении вопроса БСК в рамках уголовного дела заявлял глава Башкирии Радий Хабиров.