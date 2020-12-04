По решению суда почти 96% акций БСК перейдут в федеральную собственность

БСК перешла в собственность Российской Федерации Фото: Рустем АХУНОВ

95,72% именных акций «Башкирской содовой компании» перейдут в федеральную собственность. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Башкирии, сообщила 4 декабря Генпрокуратура России. Надзорное ведомство подавало иск об истребовании активов БСК из «чужого незаконного владения» – «Регионального фонда», «Башкирской химии» и Торгового дома «Башкирская химия».

– Сегодня Арбитражным судом […] завершено рассмотрение указанного иска. Представителем Росимущества исковые требования поддержаны. Судом принято решение об удовлетворении иска Генеральной прокуратуры Российской Федерации в полном объеме, – передали в правоохранительном органе.

Суд обязал держателей акций списать их со счетов ответчиков и зачислить на лицевой счет Росимущества.

На вопрос «КП-Уфа» об удовлетворенности решением Арбитражного суда генеральный директор БСК Эдуард Давыдов ответил следующее:

«Я не могу комментировать решение суда. Это неправильно. Моя задача как генерального директора обеспечить эффективную работу компании и выполнение всех договорных обязательств. Мы разработали программу диверсификации производства 2021-2030. Общий объем инвестиций во все проекты программы оценочно составляет 311 млрд. рублей. В том числе на развитие индустриальных парков планируется вложить 177 млрд. рублей, с учетом привлекаемых инвестиций резидентов. На реализацию экологических проектов будет выделено более 25 млрд рублей. Данную программу я презентовал министерству промышленности. Получили поддержку и сегодня приступаем к ее реализации. С этого года мы приступили к реализации программы повышения благосостояния трудового коллектива БСК 2020-2025 и наша задача выполнить ее в полном объёме».

Напомним, Генпрокуратура в ходе проверки Башкирской содовой компании по поручению президента России выяснила, что ее активы были незаконно приватизированы, «переход прав [был] произведен помимо воли Российской Федерации». В октябре Глава Башкирии Радия Хабиров заявил, что поддержит иск Генпрокуратуры.