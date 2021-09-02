Волонтеры рассказали, как ведутся поиски пропавшего под Уфой Артема Мазова

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Сегодня, 2 сентября, гостем проекта «Комсомольская правда» на телеканале «Вся Уфа» стала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан» Олеся Пышкина. В прямом эфире волонтер по поиску пропавших людей рассказала, как сейчас обстоят дела с поиском пропавшего в октябре 2019 года Артема Мазова.

Напомним, мужчина после ссоры с супругой ушел из дома с двумя сыновьями пяти и восьми лет. Вскоре полицейские обнаружили его брошенный автомобиль неподалеку от санатория «Речные зори» в Калининском районе Уфы. А летом прошлого года рыбаки обнаружили в воде останки мальчиков. Самого Артема Мазова не нашли до сих пор.

С первых дней поисками как самого отца, так и мальчиков занимались волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан». Руководитель отряда Олеся Пышкина пояснила, как сейчас ведутся поиски Артема.

- Поиски ведутся, но только в информационном формате. Когда поступают какие-то свидетельства, что где-то видели похожего человека, например, мы проверяем (эту информацию – Ред.). А так, поиски на местности уже не ведутся, - подчеркнула руководитель поискового отряда.

Напомним, за информацию о местонахождении Артема Мазова еще в ноябре 2019 года МВД по Башкирии объявило награду в полмиллиона рублей.