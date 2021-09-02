Трехкратное превышение по сероводороду вновь зафиксировано в воздухе Уфы

Сероводород в Черниковке превысил норму в 3,6 раза

В воздухе Уфы во второй день подряд зафиксировали трехкратное превышение предельно допустимой концентрации (ПКД) сероводорода. Об этом сообщил Башгдиродмет.

31 августа в 7:00 пункт наблюдения за загрязнением атмосферы, расположенный на улице Ульяновых, 57, обнаружил сероводород на уровне 3,6 ПДК. В то же время другой пост, на Мира, 11, уловил тот же газ, но меньшего содержания – 1,5 ПДК.

Днем ранее, 30 августа, третий пункт наблюдения выявил превышение концентрации сероводорода в 3,4 раза. Подобные скачки также фиксировались в июне и июле.