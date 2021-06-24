В воздухе Уфы зафиксировали скачок ПДК сероводорода в 2,3 раза

Превышение сероводорода зафиксировали вечером 22 июня

В атмосферном воздухе в одном из районов Уфы было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Как уточнили в Башгидромете, 22 июня в 19:00 скачок ПДК этого газа в 2,3 раза выявил пункт наблюдения за загрязняющими веществами, расположенный по адресу Ульяновых, 57 (Черниковка).

Сероводород – бесцветный газ со сладковатым вкусом и характерным неприятным запахом. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту.