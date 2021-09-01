Содержание сероводорода в воздухе Уфы превысило допустимую норму почти в 3,5 раза

В Уфе зафиксирован очередной скачок по сероводороду Фото: Рустем АХУНОВ

В воздухе Уфе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Об сообщил Башгидромет.

Аномальное содержание газа, превысившее норму в 3,4 раза, утром 30 августа уловил пункт наблюдения за загрязнением воздуха на проспекте Октября, 141. По этому адресу располагается Институт нефтехимии и катализа РАН.

Подобные скачки по сероводороду в Уфе фиксировались в июне и июле. Превышения ПДК колебались от 2 до 3,6 раза.

Сероводород – бесцветный газ с неприятным запахом. Вдыхание воздуха с его содержанием может вызывать головокружение, головную боль, тошноту.