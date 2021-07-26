В уфимской Черниковке превышение по сероводороду достигло 3,6 ПДК

На севере Уфы продолжают фиксировать скачки ПДК по сероводороду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минэкологии снова заявили, что «вероятными источниками выброса загрязняющих веществ являются объекты в северной части города»

Специалисты Минэкологии Башкирии вновь зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе на севере Уфы. Одна станции контроля в Черниковке показала 3,5 ПДК, другая – 3,6.

За прошедшие сутки – с 25 на 26 июля – в диспетчерскую службу Минэкологии РБ из Управления гражданской защиты поступило 121 обращение на вонь в городе. Горожане жаловались на химический запах, который они чувствовали у себя дома.

Превышения по сероводороду зафиксировали две станции контроля воздуха: по адресу Новочеркасская, 7 (3,5 ПДК) и в парке «Нефтехимик» (3,6 ПДК).

В Минэкологии снова заявили, что «вероятными источниками выброса загрязняющих веществ являются объекты в северной части города», которые подлежат федеральному контролю. Ведомство передали информацию о превышении ПДК в Росприроднадзор.

Напомним, 15 июля «КП-Уфа» писала, что концентрация сероводорода в воздухе Уфы превысила норму в три раза.