На выходных в Башкирии сохранится аномальная жара до 39°

Синоптики обещают в Башкирии солнечную погоду без дождей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии аномальная жара, которая началась в первой половине текущей недели, сохранится и в выходные дни, 21 и 22 августа. Об этом предупредил Башгидромет.

Синоптики обещают солнечную погоду без дождей. Ветер будет южным, юго-восточным, умеренным. Ночью температура составит +17,+22° (местами понизится до +10,+15°). Днем столбики термометров покажут +31,+36°, а в отдельных районах воздух прогреется до +39°.

Напомним, из-за аномально жаркой погоды власти Башкирии ввели запрет на посещение лесов в девяти районах, а Уфа, где зарегистрировался очередной температурный рекорд, ограничила въезд большегрузного транспорта.