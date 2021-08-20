Уфа установила шестой температурный рекорд за лето

Предыдущий температурный рекорд регистрировался в 2016 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19 августа в Уфе был зарегистрирован очередной температурный рекорд – шестой по счету с начала лета.

Как рассказали в Башгидромете, накануне днем измерительные приборы аэрологической станции Уфа-Дема показали +36,2°. Предыдущий максимум жары 19 августа был зафиксирован пять лет назад: в 2016 году температура воздуха поднималась до +34,0°.

– По республике максимальные температуры воздуха составили от +33,0° до +37,7° (метеостанции Учалы и Мелеуз), – добавили синоптики.

Напомним, этим летом температурные рекорды в Уфе регистрировались 30 июня (+36,3°), 20 июля (34,5°), а также 3 (+36,3°), 4 (+37,8°) и 16 (+34,2°) августа.