В Башкирии из-за аномальной жары введен запрет на посещение лесов в девяти районах

С начала лета текущего года 102 лесных пожара в Башкирии возникли из-за человеческого фактора

В Башкирии введен запрет на посещение лесов в девяти районах: Абзелиловском, Баймакском, Белорецком, Бурзянском, Зилаирском, Зианчуринском, Кугарчинском, Учалинском и Хайбуллинском. Ограничение связано с устоявшей в республике аномальной жарой и повышенной угрозы лесных пожаров. Мера начала действовать со вчерашнего дня, 16 августа, и продлится до 5 сентября. Об этом сообщил региональный Минлесхоз.

– Совместно с патрульно-маневровыми группами ежедневно будут проводиться межведомственные патрулирования территорий лесного фонда и обеспечиваться контроль за режимом ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, – передали в ведомстве.

Там добавили, что за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность: для физических лиц от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

С начала лета текущего года 102 лесных пожара в Башкирии возникли из-за человеческого фактора.