Въезд в Уфу ограничен из-за аномальной жары

Ограничение будет действовать до конца лета

Власти Уфы ограничили въезд в город для большегрузных машин из-за аномальной жары. Мера введена, чтобы не допустить повреждение асфальта. Предупреждение об этом появилось на сайте мэрии.

Как пояснили в администрации, въезд в город закрыт для «транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов». Ограничение будет действовать до 31 августа с 12:00 до 20:00 в том случае, если температура воздуха превысит 32

Временный запрет на въезд распространяется на автодороги Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино, Бирский тракт и Уфа-Затон-КПМ.