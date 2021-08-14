Продюсер Элвина Грея жестко высказался о Фирдусе Тямаеве

фото: instagram.com/elvin_grey_music

Александр Слюсаренко, продюсер популярного исполнителя башкиро-татарской эстрады Элвина Грея, высказался о певце Фирдусе Тямаеве, который конфликтует с его подопечным. Представитель Радика Юльякшина сравнил популярность двоих артистов и сделал исчерпывающие выводы.

– В последнее время СМИ волнует один вопрос: кто же все-таки популярнее в Татарстане: Элвин Грей или Фирдус Тямаев? Статистика в открытом доступе, уважаемые журналисты. Элвин - российский исполнитель, Фирдус – национальный. Но статистика вещь упрямая. Вот к ней и обратимся. На сегодняшний день статистика «Гугл трендс» (сервис Google, отслеживающий популярность того или иного запроса – прим. авт.) говорит следующее. В России Грей популярнее Фирдуса в 4,5 раза. В Татарстане Грей популярнее своего товарища по цеху в 5 раз, – написал Слюсаренко в своих соцсетях.

Элвин Грей и Фирдус Тямаев конфликтуют с марта текущего года. 22 числа Тямаев не смог выступить в башкирском селе якобы из-за перебоев с электричеством. Это сильно разозлило исполнителя, и он заявил, что будет судиться из-за сорванного выступления. Тут к делу подключился Радик Юльякшин. Артист раскритиковал Тямаева и обвинил его в том, что он «дал на лапу директору» районного дворца культуры, чтобы провести свой концерт без договора. Фирдус такого оскорбления не стерпел и написал в полицию заявление с требованием возбудить против Юльякшина уголовное дело. После того как новость об этом просочилась в СМИ, Грей написал в своем инстаграме, что собирается дать в Татарстане бесплатный сольный концерт и назвал Фирдуса Тямаева «специальным гостем» на выступлении.